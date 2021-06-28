برلماني يطالب بجلسات مع سائقي «التوكتوك» لشرح مميزات التقنين

طالب النائب خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، بإجراء جلسات مع سائقي “التوك توك” أو من ينوب عنهم من أجل تقنين وضعهم وشرح مميزات التقنين، ومساعدة الحكومة في الانتهاء من هذه الأزمة وحتى يشعر السائقون ومسئولو التوك توك بالأمان وأن الدولة معهم لا ضدهم، وأن عليهم الاستفادة من إدخال مركبات التوك توك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات المينى فان التى سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.

وأكد مشهور، فى بيان له، أن هذه فرصة ثمينة ولا تعوض على الإطلاق خاصة أن عقوبة عدم ترخيص التوك توك بعد انتهاء الفترة التي أمهلتهم الحكومة لقائديه، هي مصادرة التوك توك وليس الغرامة وحدها، كما أن ترخيص مركبات التوك توك وتقنين أوضاعها، يحافظ على حياة المواطنين، مشدد على ضرورة تحديد خط سير لمركبات التوك توك عند ترخيصها.

وأضاف أن النواب عليهم مسئولية كبيرة في هذا الشأن بصفتهم الرقابية والتشريعية والشعبية، تجاه دولتهم وتجاه مواطني دائرتهم، وعليهم بذل كل الجهد لنجاح هذا المشروع المهم والحضاري، خاصة في ظل صعوبة إلغاء هذه المركبة المهمة للمواطنين في كثير من الأحياء، حيث إن هناك آلاف المواطنين يعملون عليه، وكذلك الآلاف يعتمدون عليه كوسيلة مواصلات، وهناك مناطق وقرى ونجوع معزولة وطرقها غير ممهدة أصلا، ولا يصلح أن تسير عليها السيارات، بينما يمكن لتوك توك أن يقطعها بسهولة، ويصل إليها صيفا وشتاء.

ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب على بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.