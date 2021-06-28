الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هبوط الذهب مع تركيز المستثمرين على سياسة الاتحادي الأمريكي

الذهب
الذهب

جرى تداول الذهب داخل نطاق ضيق اليوم الاثنين وسط إحجام من المستثمرين في ظل الرسائل المتباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن تشديد السياسة النقدية، إلا أن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1778.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 0911 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1779.10 دولار.

وقال اولي هانسن المحلل ببنك ساكسو "يمر الذهب بفترة أزمة في الثقة.. يكافح للعودة من جديد لمستوى 1800 دولار.

"يبدو أن السوق مقتنعة تماما برأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم أمر عارض وأنه لا حاجة للقلق حيال فترة تضخم طويلة".

ومني الذهب باكبر خسارة يومية في خمسة أشهر بعدما أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يتوقع تشديد السياسية النقدية أبكر مما هو متوقع، لكن جيروم باول رئيس المجلس قال إن التضخم لن يكون العامل
الوحيد في قرار أسعار الفائدة.

وحد من خسائر الذهب اليوم هبوط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل ست عملات رئيسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 26.07 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1104.46 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2641.93 دولار.

وفي سياق متصل، ارتفع الذهب الجمعة الماضية ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع، بدعم من أداء ضعيف للدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات قد تلقي المزيد من الضوء على صورة التضخم في الولايات المتحدة.

وأدت إشارات متباينة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة إلى نزول أسعار الذهب ستة بالمئة الأسبوع الماضي، ثم تعافيها هذا الأسبوع بواقع 0.9 بالمئة.

وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1779.50 دولار للأوقية (الأونصة) بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1780.20 دولار.

الاتحادي الأمريكي الذهب سعر الذهب الدولار بتكوين

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وائل لطفي

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