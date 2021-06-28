الإثنين 28 يونيو 2021
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محافظات

محافظ قنا يلتقي فرقة «أناكوندا» لبحث توظيف المسرح في القضايا المجتمعية

محافظ قنا يلتقي فرقة
محافظ قنا يلتقي فرقة أناكوندا

التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأعضاء فرقة  “أناكوندا” للعروض المسرحية التابعة لجمعية أهالينا للعلوم والثقافة، لبحث آلية توظيف المسرح في معالجة القضايا المجتمعية بالمحافظة، خاصة قضية الثأر، وذلك في حضور عبد الرحيم عطا أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية أهالينا، وعدد من أعضاء ومخرج الفرقة.

وأعرب محافظ قنا عن تقديره لما تقدمه الفرقة من عروض مسرحية متميزة وتمثيلهم المشرّف للمحافظة في العديد من المحافل الدولية والمحلية، وحصولهم علي مراكز متقدمة في المسابقات التي يخوضونها، مشيرا إلى أن محافظة قنا لديها مخزون ثقافي يجعلها تتربع علي عرش الثقافة والأدب، فهي أنجبت العديد من القامات الثقافية والفنية والعلمية في مختلف المجالات.

وأشاد الداودي، بالطاقة الإبداعية التي يتمتع بها أعضاء الفرقة، من مهاراتهم وقدرتهم على توظيف كل العناصر البشرية والتكنولوجية، للظهور بمستوى مبهر في العروض، مؤكدا تقديم كافة أنواع الدعم لهم من خلال التنسيق مع العديد من المديريات المعنية كالثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة.

وأوضح محافظ قنا أن هناك عدد من القضايا والمشكلات الاجتماعية كالثأر، والأمية، والزواج المبكر، والتسرب من التعليم، وقضايا الميراث، تتطلب معالجاتها تكاتف كافة الأجهزة الحكومية، و مؤسسات المجتمع المدني، لوضع الحلول الجذرية لها.

وشدد على الدور التنويري الذي يلعبه الفن في طرح ومعالجة المشكلات الاجتماعية، وعلى رأسها المسرح باعتباره عنصر وركن ثابت في المنظومة التثقيفية والتربوية داخل المجتمع، من خلال تبني القضايا الاجتماعية ومعالجتها بأسلوب درامي بناء.

ومن جانبه، قال عبدالرحيم عطا، إن الفرقة تستهدف إقامة العديد من الفعاليات الثقافية بقرى أبوحزام وحمرا دوم بنجع حمادي، والتي تتناول قضية الثأر باعتبارها مناطق ساخنة، وذلك بهدف نشر الوعي الثقافي، من خلال المشاركه بالعروض المسرحية في الفعاليات الثقافية التي ستقام في الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بالمحافظة.

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