قيادية بـ«مستقبل وطن»: السيسي أحدث نهضة في كل المجالات بمشروعات عملاقة

أشادت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بالإنجازات التي تم تحقيقها منذ تولي الرئيس السيسي الحكم منذ سبع سنوات، وبمناسبة مرور الذكرى الثامنة على ثورة 30 يونيو.

وأضافت نوار، في بيان لها، أن مصر شهدت العديد من المشروعات والمبادرات الهامة والتي كان لها مردود هام على أداء الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات أعلى للنمو.



وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سعى منذ توليه الحكم وحتى الآن في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري كان يعاني من تباطوء في معدلات النمو إلى أن وصل إلى 2% في عام 2013، ولكن بفضل الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في عهد الرئيس السيسي وصلت معدلات النمو الاقتصادي قبل جائحة كورونا إلى 5.6%.



وأكدت أن ذلك تحقق بفضل مجموعة السياسات الإصلاحية التي طبقت بدءاً من الإصلاح الاقتصادي، ومجموعة الإصلاحات الخاصة بالقوانين والسياسات التي تدعم الاستثمار سواء للمستثمرين المحليين أو الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك الإصلاح الهيكلي.



وذكرت نوار، أن مجموعة الإصلاحات التي تمت مكنت الاقتصاد المصري من الصمود أمام جائحة كورونا، فمصر من الدول القليلة التي استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية 3.5% أثتاء الجائحة، بجانب بلغ حجم الاستثمارات العامة خلال فترة حكم الرئيس حوالي 2.4 تريليون جنيه لمختلف القطاعات وذلك لعدد (14762) مشروعاً.



وأكملت نوار أن المشروعات والمبادرات القومية مثل تطوير الريف المصري، وتطوير العشوائيات، تعد أهم المشروعات التي تمت في عهد الرئيس السيسي من حيث تحقيق النقلة النوعية وتحسين المستوى المعيشي سواء للمواطنين قاطني الريف أو المناطق العشوائية، وذلك بتخفيض معدلات الفقر، وإتاحة مختلف الخدمات الأساسية من مياة شرب نظيفة وصرف صحي وكهرباء وتوفير حياة كريمة للمواطنين.