الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب مخبز يبيع دقيقًا مدعمًا بالسوق السوداء فى المقطم

ضبط صاحب مخبز
ضبط صاحب مخبز

تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط صاحب مخبز سياحى لقيامه بتجميع الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء في منطقة المقطم، محافظة القاهرة.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، وذلك لإدارته المخبز دون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المُدعم استخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على (750 كيلوجرام دقيق بلدى مُدعم).

وبمواجهته اعترف بإدارته المخبز دون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانون

عقوبة سرقة المال العام 

يذكر أن محاولات سرقة المال العام، خصوصا السلع التموينية وفى المقدمة منها الدقيق المدعم، سواء عبر منافذ بيع الدقيق أو عبر مخابز الخبز، يجب أن تحاط بتنفيذ للقانون بكل حزم وقوة مع المخالفين، وبشكل سريع يسهم في فرض حالة من الانضباط داخل المخابز، والتي شهدت تعدى صارخ على أموال المصريين فى كثير من الأحيان من المخالفين،  حتى أصبح التصدي لبعض أصحاب مخابز الدقيق ضعيف النفس الساعين لتعدى المال العام أمراً ضرورياً.

عقوبة سرقة الدقيق المدعم 

 نص القانون على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكل من اشترى الدعم لغير استعماله الشخصي، ولإعادة بيع مواد التموين، والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام».

 العقوبة التي تقع على أصحاب المخابز المتلاعبين بأموال الدعم، يسبقها عدد من العقوبات الإدارية من مديرية التموين، منها إيقاف النشاط أو إلغاؤه، وتليها ما تم سرده فيما سبق.

مباحث تموين القاهرة صاحب مخبز سياحى الدقيق المدعم السوق السوداء المقطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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