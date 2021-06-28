الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إحباط تفجير أبراج لنقل الطاقة فى ديالى العراقية

الأمني العراقي
الأمني العراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، أن وكالة الاستخبارات أحبطت عملية تفجير أبراج لنقل الطاقة في محافظة ديالي شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إبطال عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية من قبل عصابات داعش الإرهابية"، مضيفة أنه بسبب وعورة المنطقة "تم استدعاء خبير المتفجرات لتفكيك العبوات".
من جهة أخرى، أعلنت محافظة ذي قار، جنوبي العراق، فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي بسبب تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقررت خلية الأزمة في المحافظة تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المحافظة كافة لمدة أسبوع، باستثناء الصحة والدوائر الخدمية الأخرى، بدءا من يوم الإثنين.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

الحكومة ترد على ادعاءات «ضعف مخصصات الصحة» بالموازنة الجديدة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 28-6-2021

رأى 5 وزراء فى أول أتوبيس كهربائى مصرى (صور)

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

الرئيس السيسي لـ بينيت: مصر تدعم جميع جهود التوصل لحل عادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

«مش هسيب حقي».. القصة الكاملة لطالب كلية الطب ضحية تزوير رقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي