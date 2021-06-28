أبرز الفعاليات الثقافية اليوم.. استمرار مهرجان أسوان وعرض فيلم «اللكمة»

تقام، اليوم الاثنين، 28 يونيو، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، فى عدد من الهيئات والمراكز الثقافية، من بينها استمرار فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وعرض الفيلم المغربي "اللكمة" بنادي سينما البحر المتوسط.

- أبرز الفعاليات الثقافة والفنية اليوم

استمرار فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ومن المقرر أن يعلن اليوم اسم الفيلم الفائز بجائزة الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال حفل ختام خاص لورش العمل.

تستضيف ورشة الزيتون، الكاتب والمصور الفوتوغرافي أحمد داوود، والفائز بجائزة الدولة التشجيعية، وذلك لمناقشة مجموعته القصصية (غناء الذئب)، وتقدم الندوة وتديرها القاصة آمال الشريف، وذلك فى تمم الساعة السابعة مساء.

افتتاح المعرض الأول المنتقى l" والذى يضم أعمال 30 فنان من أساتذة الكليات الفنية بمصر، بقاعة "المرصد" وقاعات "الفسطاط" بحلوان، وذلك من الساعة الرابعة مساء ولمدة شهر.

يواصل نادى سينما دول البحر المتوسط عروضه وذلك فى السادسة مساء، بعرض الفيلم المغربي "اللكمة" إخراج محمد أمين مونة.

يذكر أنه قد انطلق الخميس الماضي، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.