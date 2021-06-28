الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أبرز الفعاليات الثقافية اليوم.. استمرار مهرجان أسوان وعرض فيلم «اللكمة»

مهرجان أسوان الدولى
مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

تقام، اليوم الاثنين، 28 يونيو، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، فى عدد من الهيئات والمراكز الثقافية، من بينها استمرار فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وعرض الفيلم المغربي "اللكمة" بنادي سينما البحر المتوسط. 

- أبرز الفعاليات الثقافة والفنية اليوم

 

  • استمرار فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ومن المقرر أن يعلن اليوم اسم الفيلم الفائز بجائزة الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال حفل ختام خاص لورش العمل.
  • تستضيف ورشة الزيتون، الكاتب والمصور الفوتوغرافي أحمد داوود، والفائز بجائزة الدولة التشجيعية، وذلك لمناقشة مجموعته القصصية (غناء الذئب)، وتقدم الندوة وتديرها القاصة آمال الشريف، وذلك فى تمم الساعة السابعة مساء.
  • افتتاح المعرض الأول المنتقى l" والذى يضم أعمال 30 فنان من أساتذة الكليات الفنية بمصر، بقاعة "المرصد" وقاعات "الفسطاط" بحلوان، وذلك من الساعة الرابعة مساء ولمدة شهر.
  • يواصل نادى سينما دول البحر المتوسط عروضه وذلك فى السادسة مساء، بعرض الفيلم المغربي "اللكمة" إخراج محمد أمين مونة.

يذكر أنه قد انطلق الخميس الماضي، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

 

الفيلم المغربى اللكمة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ورشة الزيتون أحمد داوود المجموعة القصصية غناء الذئب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

ارتفاع في أسعار السجائر خلال يوليو.. والزيادة تصل لـ5 جنيهات

رسمياً.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

الحبس عامين لـ«طبيب الفعل الفاضح» في «ميكروباص الزقازيق»

بدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. الخميس

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

انتحار شاب في الضبعة شرق مطروح وشقيقه: «لقينا أسحار في هدومه» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي