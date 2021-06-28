ضبط كمية كبيرة من إستيكرات الملابس المقلدة داخل محل بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة اليوم الإثنين، من ضبط كمية كبيرة من إستيكرات الملابس المقلدة داخل محل غير مرخص بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة.

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك محل لبيع إستيكرات الملابس كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بعرض كميات كبيرة من إستيكرات ملابس "مقلدة" غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 32105 إستيكر بلاستيك، عدد 8700 إستيكر قماش جميعهم مقلدين وبمواجهته اعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.