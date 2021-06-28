الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقب تهديدات إخوانية لنشطاء.. منظمة حقوقية كندية تحذر من تطبيق «كلوب هاوس»

تطبيق «كلوب هاوس»
تطبيق «كلوب هاوس»

حذرت  منظمة "نشطاء لحقوق الإنسان"، ومركزها في كندا، من تطبيق "كلوب هاوس" الجديد،  مشيرة إلى تلقي بعض الناشطين على الموقع الجديد، تهديدات بالقتل وبالنحر من قبل بعض الجماعات المتطرفة لاسيما جماعات الإسلام السياسي المتواجدة على هذا الموقع، نتيجة لخلاف في الرأي حول قضايا تتعلق بالدين.

 - تهديدات بالقتل

وقال مدير غرفة على الموقع تحمل اسم "منتدى حوار الأديان" ، وهو منتدى يضم مجموعة من الناشطين، يطرحون القضايا الدينية بدون تحفظ وفي إطار نقاش حر ودون قيود في تصريحات لإذاعة مونت كارلو الدولية،  أنه طرح قضية "تزويج القاصرات" للنقاش، وتدخلت مجموعة من الأشخاص خلال مسار الحوار بالكثير من الشتائم البذيئة وتهديدات بالقتل والنحر، مع الإعلان عن جائزة ألف دولار لمن يقوم بعملية القتل هذه.

واتهم ألكسندر، مجموعات إسلامية متشددة تقع مقراتها في كندا والولايات المتحدة، كما اتهم المسؤول عن هذه المجموعات الإسلامية المتشددة في المنتدى والذي أعلن عن اسمه الحقيقي في غرفة الحوار، وأضاف أن صفحة هذا المسئول الديني على "فيسبوك" تضمنت صورا تشير إلى علاقته بعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

 - شخص حاول اقتحام منزله في ألمانيا

وأكد "ألكسندر" أن أحد الأشخاص حاول اقتحام منزله في ألمانيا، مصطحبا معه كلب، واضطر للاستنجاد بالشرطة الألمانية، التي توفر له حاليا نوعا من الحماية.

كما تحدثت مونت كارلو مع صحفية شاركت في حوارات "منتدى حوار الأديان"، وأكدت التهديدات التي رددها عدة أشخاص ومنهم سيدة عربية ادعت أنها تعمل في مؤسسة عسكرية أوروبية، وأبدت الصحفية الشاهدة صدمتها الكبيرة من مدى بذاءة الشتائم، وفظاعة التهديدات بالقتل والنحر.

وطالبت مؤسسة "نشطاء لحقوق الإنسان" في بيانها “المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية وكافة الجهات والمؤسسات المشاركة الفعالة بضرورة وقف نزيف الانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها الناشطون عامة، ونشطاء  "كلوب هاوس" على وجه الخصوص"، كما دعا البيان "إدارة الموقع لوضع ضوابط قانونية وأخلاقية ولوجستية لمنع كافة أشكال التهديد بالعنف وممارسة التطرف العنيف في غرف هذا الموقع الهام".

الإخوان نظمة نشطاء لحقوق الإنسان كندا تطبيق كلوب هاوس الجماعات المتطرفة

رئيس التحرير

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