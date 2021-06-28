«تاج الدين»: عبرنا ذروة الموجة الثالثة لكورونا.. ولم نواجه أي نقص في الأدوية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الخطة الوطنية لمواجهة الوضع الوبائي لكورونا تتم برعاية كاملة وإشراف مباشر من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن الدولة لم تواجه أي نقص في الأدوية خلال أزمة كورونا.

وقال تاج الدين ـ في تصريح لقناة «إكسترا نيوز» اليوم الإثنين، إن كل مؤسسات الدولة نجحت في التعامل مع تلك الأزمة ومصر عبرت ذروة الموجة الثالثة من كورونا، مضيفا أن كل ذلك تحقق في ظل وجود مؤسسات وطنية تم تحديثها وتطويرها وتجهيزها، وزيادة قدرتها وتوفير كل الإمكانيات في التعامل مع تلك الأزمة.

وأضاف أن انخفاض الإصابات يعد إنجازًا كبيرًا ولكن لابد من الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة في ظل انتشار سلالات جديدة من الفيروس في بعض دول العالم.

وأشار إلى أن الدولة سعت لتوفير اللقاحات منذ اللحظة الأولي ومن مصادر متعددة وذلك للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس، وأن آخر اتفاق أبرم مع الاتحاد الإفريقي وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي بتوفير حوالي 400 مليون جرعة للقارة الإفريقية، وتبلغ حصتنا فيها بنحو 26.5 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون.

وأشار إلى أن لقاح جونسون آند جونسون ينتج في مصانع معتمدة في جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا اللقاح يتم التطعيم بجرعة واحدة فقط.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.