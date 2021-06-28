الإثنين 28 يونيو 2021
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مصر

استرداد إيصال أمانة وقعه عامل مصرى استغلالا لحاجته للعمل بإيطاليا

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، نجح في استرداد إيصال أمانة للعامل المصري "أيمن .ع.أ"، وقعه لصاحب العمل "إبراهيم .خ" استغلالاً لحاجة العامل للعمل.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد كلف مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل، وخلال هذه اللقاءات اتضح للملحق العمالي عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو أن العامل المصري "أيمن. ع. أ" من القاهرة لديه مشكلة مع صاحب العمل المصري "إبراهيم. خ" من أسيوط، تتمثل فى توقيعه على إيصال أمانة  على بياض نظرًا لحاجته للعمل.

وتواصل رئيس مكتب مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، على الفور مع طرفي المشكلة والتأكيد علي صاحب العمل أن هذا الإجراء مخالف للقانون ويعتبر أسلوب ابتزاز للعامل وغير مقبول التعامل به سواء كان بمصر أو إيطاليا، وتم التفاوض معه، وبالفعل استجاب وسلم وصل الأمانة لمكتب التمثيل العمالى الذى قام بدوره بتسليمه للمواطن الذى تأكد من توقيعه.

ووجه المواطن المصري "أيمن .ع.أ" الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على جهود الملحق العمالى عزت عمران، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو.

وتناشد وزارة القوى العاملة، من خلال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، العمال بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض، موضحة أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضي عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل.

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