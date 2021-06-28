أبرزها حركات الأيدي.. 8 حيل تعلمك قراءة عقول الناس

من لا يرغب في قراءة عقول الناس خاصة القريبين، هي أمنية يحلم بها الجميع بلا استثناء. قراءة لغة الجسد توفر لنا ذلك، ولكن عن طريق ملاحظة إيماءات وربطها بالعقل الباطن وترجمتها.

ووفقًا لموقع "برايت سايد" نرصد كيف يمكن قراءة عقول الأشخاص:

1. اتبع عيونهم

النظر إلى اليمين وإلى الأعلى يدل على الكذب لأنه ينشط الخيال وذكريات النشاط الأيسر. لكن النظر إلى اليسار وإلى الأسفل أثناء التحدث يدل على أن المتحدث إما يتذكر الحقائق أو يجمع أفكاره.

2. إذا كانت تومئ برأسها كثيرًا

في بعض الأحيان عندما نتحدث عن شيء قد لا يكون الشخص الآخر مغرمًا به ، فقد يبدأ في الإيماء بشكل متكرر ومفرط، إذا شك شخص ما في قدرته على اتباع التعليمات ، فإنه يهز رأسه كثيرًا، لهذا السبب يجب أن تنتبه وعندما تبدأ في الحدوث ، أبطئ وحاول أن تقول ذلك بطريقة مختلفة.

3. إنهم يتظاهرون بالابتسامة

يشتكي الكثير منا من التجاعيد التي تظهر في وقت مبكر جدًا، لكن ما لم نكن نعرفه هو أن التجاعيد يمكنها في الواقع أن تخبرك ما إذا كانت الابتسامة حقيقية أم لا، لأن الابتسامات المزيفة ليست معدية ، لذلك لن تبتسم عيناك مع شفتيك.

4. يشدّون فكّهم

الفك المشدود هو علامة على التوتر، إذا رأيتهم يفعلون ذلك ، فهذا يعني أنهم يفكرون في شيء مرهق، على أي حال ، سواء لاحظوا ذلك أم لا ، يحدث ذلك دون وعي.

5. كيف تتحقق إذا كانت عواطفهم مجبرة

يتم الكشف عن المشاعر في التعبير على الوجه بشكل متساوٍ، لذلك إذا كان أحد جانبي الوجه أكثر نشاطًا من الآخر، فقد يكونون هم من يخدعون المشاعر.

6. انتبه عندما يرفعون أيديهم

يعطي رفع اليد بطولها الكامل بوضعية مريحة هالة قوية ومهيمنة، على العكس من ذلك ، فإن رفع اليد تحت مستوى الرأس يشير إلى عدم الأمان والخجل.

7. حركات راحة اليد

هناك الكثير من إيماءات اليد التي يمكن أن تعني شيئًا أو آخر، إذا كانت راحة يدك متجهة لأعلى ، فهذا يعني أنك تقترح أو تطلب شيئًا، وإذا كانت راحة يدك متجهة لأسفل ، فهذا يعني أنك تطلب شيئًا.

8. انتبه إلى بعدهم

انتبه إلى مدى قرب الشخص منك لتحديد ما إذا كان ينظر إليك بشكل إيجابي، وإذا تراجع شخص ما عندما تقترب ، فقد يكون ذلك علامة على أن الاتصال ليس متبادلاً، في بعض الأحيان يمكنك حتى معرفة العلاقة بين شخصين وفقًا للمسافة بينهما.