ضمن فعاليات عام «مصر-روسيا».. تعاون مصري روسي في مجال المتاحف

نظم المركز الثقافي الروسي على مسرح تشايكوفسكى، لقاءاً لوفد مديري المتاحف الروسية مع مديري المتاحف المصرية، ومنهم مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، وسلوى عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الثقافة، وذلك في اطار فعاليات عام " مصر – روسيا" ، الذى تم افتتاحه فى 18 يونيو الجاري، بحضور وزيرة الثقافة المصرية و وزير الشباب والرياضة.

- افتتاح المعرض المتنقل لمتحف الدولة لتاريخ الأدب الروسي

بدأ اللقاء بافتتاح نائب وزير الثقافة الروسية أولجا ياريلوفا، للمعرض المتنقل لمتحف الدولة لتاريخ الأدب الروسي، الذي يعرض معالم المراحل الرئيسية في حياة الكاتب إيفان بونين بما في ذلك رحلاته المتكررة إلى مصر.

وفى كلمتها قدمت الشكر لوزارة الخارجية المصرية ووزارة الثقافة المصرية، على التنظيم المتميز والاستقبال الدافئ للوفد الروسي الكبير، وتمنت التوفيق لمسؤولى المتاحف المصرية والروسية للوصول لاتفاقيات جديدة قادرة على بناء علاقات ممتدة لمزيد من التعاون المشترك. وأضافت أن إرث العام الإنساني الروسي- المصري سيكون منصة انطلاق رائعة لتنفيذ أجرأ المبادرات الثنائية، مؤكدة أن مجال المتاحف والمكتبات هما أكثر المجالات الواعدة.

من جانبها أولجا فاسيليفا، رئيسة قسم الحضارة الشرقية بمتحف بوشكين، أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة التطور الكبير الذى طرأ على نظام المتاحف فى روسيا والتكنولوجيا التي ساهمت فى تطوير قطاع الترميم، مما عزز من قوة منظومة المتاحف.

- تعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة للحفاظ على التراث والمقتنيات الأثرية

من جانبه أكد الدكتور "مؤمن عثمان" أن المتاحف المصرية على استعداد تام للتعاون مع الجانب الروسي، سواء في مجال التكنولوجيا المتقدمة للحفاظ على التراث والمقتنيات الأثرية وكذلك الترميم أو من ناحية التأمين المتحفى والاستفادة من الخبرات الروسية فى هذا المجال.

وفى ختام مباحثات، قال شريف جاد، مدير النشاط الثقافى بالمركز الروسى أن العلاقات المصرية الروسية الرسمية الممتدة لـ 77 عاماً تشهد اليوم لقاءاً غير مسبوق فى الحوار بين مسئولى البلدين للتعاون فى مجال المتاحف ، وهو ما يسمح لى أن أطلق عليكم لقب "الأوائل".

وتابع وسوف يذكر التاريخ أنكم فتحتم الطريق للتعاون بين البلدين فى مجال المتاحف، وعلينا أن نكتشف المزيد عن تاريخنا المشترك، فاليوم تحدثت "ناتاليا بولينوفا" عن جدها الفنان الكبير الذى أسس متحفاً يضم مقتنيات من مصر أثناء زيارته لها، كما يوجد لدينا أيقونات اصلية للفنان الروسى ايفان بيليبين الذى عاش فى مصر من عام 1920-1925، وأكد "جاد" على اهمية التعاون بين المتاحف واتاحة الفرصة للجمهور فى البلدين لمشاهدتها اونلاين، وفى نهاية اللقاء قام الوفد الروسى بتسليم "جاد" كاتالوجات المتاحف الروسية اهداءاً لمكتبة المركز