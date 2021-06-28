الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماذا قالت صحف العراق عن «قمة بغداد»؟

قمة بغداد
قمة بغداد

أكدت الصحف العراقية أن القمة الثلاثية بين قادة مصر والعراق والأردن ستفتح آفاقاً واسعة لا في مجال الاقتصاد والسياسة فحسب، بل في جميع المجالات الأمنية والثقافية والعسكرية.

وذكرت صحيفة “الصباح” أن مشروع "المشرق الجديد" الذي سبق أن أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق يمكن أن يحقق تكاملاً بين البلدان الثلاثة لما تمتلكه من ثقل اقتصادي وبشري وسياسي يسهم في تحقيق نهضة وتنمية شاملة في المنطقة.

وأشارت إلى أن القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، ستشكل محطة مهمة في علاقات التكامل الاقتصادي، مضيفة أن العلاقات الدولية في القانون الدولي مبنية بالأساس على علاقات تكاملية في مجال الاقتصاد والسياسة والأمن.

من جانبها، ذكرت صحيفة “الزمان” أن قادة دول العراق والأردن ومصر، اتفقوا خلال القمة الثلاثية المنعقدة في بغداد، أمس، على التنسيق المستمر بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي ويحفظ أمن المنطقة وكذلك استكمال المشاريع التسراتيجية بين هذا البلدان، أهما الربط الكهربائي والمدينة الصناعية، فضلا عن التنسيق الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات.

أما صحيفة “الزوراء”، فأشارت إلى أن البيان الختامي لقمة القادة ضمن آلية التعاون الثلاثي (العراق، والأردن، ومصر) يأتي في إطار الحرص على توثيق علاقات الشراكة التي تجمع العراق والأردن ومصر ضمن آلية التعاون الثلاثي بينها، وانطلاقا من الرغبة الصادقة لدى الدول الشقيقة الثلاث في تعزيز سبل التعاون وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعياً لتحقيق التكامل الاستراتيجي فيما بينها.

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