محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن والآمال".

وقال المحافظ: "خالص تقديرنا وشكرنا العميق لقيادتكم الحكيمة، داعيا المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق على يديكم كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، وأن يعيد مثل هذه المناسبات السعيدة علينا بكل خير وسلام، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

فيما قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية بنطاق حي غرب سوهاج تفقد خلالها عدد من المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، يرافقه النائب حاتم مبارك، والنائبة غادة الضبع، أعضاء مجلس النواب، وأحمد الشطوري رئيس الحي، والدكتورة ايناس محمد علي مستشار المحافظة للتشجير والتجميل، وعبير الطيب مدير التنسيق الحضاري، ونورهان صلاح مدير التخطيط بالديوان العام.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير سوق السمك بمنطقة نجع مصلح، والذي يشمل إنشاء 13 محل تجاري لبيع الأسماك بتكلفة 280 ألف جنيه، بهدف نقل بائعي الأسماك بالمنطقة، وتوفير سوق حضري لائق، والقضاء على الأسواق العشوائية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال وصلات المياه والصرف الصحي لتلك المحلات.

كما تفقد "الفقي" خلال جولته أعمال تغطية مفيض ترعة نجع حمادي الكيلو 77، بنسبة تنفيذ تخطت الـ 90%، حيث يساهم في توفير مساحة 5200 متر مربع، سيتم استغلالها لإقامة مجمع مواقف سوهاج، ومنطقة تجارية، ووجه المحافظ بعقد جلسات مشاركة مجتمعية بحضور سائقي السيارات وإدارة المواقف بالمحافظة، وذلك لتحديد احتياجات السائقين، ووضعها بعين الاعتبار أثناء تصميم وتنفيذ المشروع.

وتضمنت جولة المحافظ بنطاق حي غرب كذلك تفقد أعمال تطوير وتجميل شارع الجرجاوية بطول 1200 متر، حيث شملت اعمال التطوير "تركيب بردورات، وانترلوك، وعمل أحواض للنباتات والزهور من الرخام، وزراعة أشجار الزينة".