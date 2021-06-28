أستاذ علوم سياسية: زيارة الرئيس السيسي للعراق تحمل رسائل مهمة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العراق تحمل العديد من الرسائل المهمة التي تعكس حرص مصر على تحسين العلاقات بين البلدين.

وأضاف «فهمي» لـ«الدستور» أن زيارة الرئيس السيسي إلى العراق «تاريخية» نظراً لأنها أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ 30 عاماً.

وأكد أن الرئيس السيسي يسعى لتعزيز سبل التعاون بين مصر ودول المنطقة جميعاً وهو حريص على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق تحقق وحدة المصير والتحديات التي تواجه المنطقة والإقليم.

وأشار إلى أهمية عقد القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، والتي ستستفر عن طرح مناقشات بشأن التحديات التي تواجه المنطقة، فضلا عن تعزيز سبل التعاون بين الدول الثلاث والتي سيكون لها تداعيات إيجابية خلال الفترة الراهنة، وتضافر الجهود من أجل دعم الدول الثلاثة على المستوى السياسي والاقتصادي والاستثماري، والعسكري.