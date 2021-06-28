الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

يساعد على التركيز.. 5 أسباب تجعل «اللامبالون» أكثر سعادة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر التجاهل في بعض الأحيان من الأمور التي تجعلك سعيدًا، لأن التركيز أحيانا على كل شيء وعدم السماح للأمور التي تزعجنا بالمرور دون الإمساك بها، يجعلنا نشعر بالسوء.

ووفقًا لموقع BRIGHT SIDE أهمية التجاهل لتحسين نوعية الحياة.

  • التجاهل أمر حيوي

إن تجاهل المشتتات هو أداة قوية لها جذورها في التطور، نحن نقرر ما يستحق اهتمامنا وما هو غير ذلك، في الغالب دون وعي، لأن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تشتت انتباهنا في البيئة المحيطة حتى يتمكن الدماغ من تقييمها بشكل صحيح، على الرغم من أن تجاهل بعض جوانب الحياة يمكن أن يؤدي إلى اختيارات خاطئة بسبب التحيز المتعمد، إلا أنه لا يزال يجعل حياتنا أسهل بكثير.

  • يساعدك على التفكير بشكل أفضل عن نفسك

نتحدث مع أنفسنا كثيرا، في الواقع ، يمكن أن يحتوي المونولوج الداخلي على ما يصل إلى 400 كلمة في الدقيقة، إذا اخترت تجاهل مثل هذه الأفكار أو التقاط ما لا تقوله لطفل أو صديق وحاولت أن تكون أكثر لطفًا مع نفسك ، فستكون أكثر سعادة.

  • كلما زادت المعلومات لديك زاد الضغط

نحن نعيش في عصر رقمي، حيث يتم تمرير جميع أنواع البيانات في غضون ثوانٍ، ونتعرض باستمرار لأحمال من المعلومات، مشاهدة الأخبار، على سبيل المثال، أمر مرهق للغاية لجهازك العصبي لدرجة أن جسمك يفرز هرمونات التوتر، ويمكنك حتى تجربة أعراض مثل التعب ومشاكل النوم، لذلك من الأفضل التخلي عن الأشياء التي يمكنك القيام بها بشكل إضافي.

  • يساعدك على التركيز

تظهر الأبحاث أنه في بعض الأحيان يكون من الأسهل على الدماغ القيام بمهمة عندما لا يعرف ما الذي يبحث عنه ، ولكن ما الذي يتجاهله، لذلك عندما تواجه مشاكل في التركيز، تذكر أن الباحثين يوصون بالاعتراف بالمشتتات واستخدام استراتيجية تجاهل ذلك بشكل فعال بدلاً من محاولة التركيز بشكل أكبر.

  • يمكنك تحقيق المزيد

يمكن أن يساعدك تجاهل الأشياء ، مثل الرغبة في فعل كل شيء على أكمل وجه وإرضاء الآخرين، بالتأكيد في حياتك المهنية، إذا أردنا القيام بكل شيء على أكمل وجه طوال الوقت  فربما ينتهي بنا المطاف عالقين في منطقة الراحة الخاصة بنا، ونفعل نفس الأشياء لأننا سنخشى تجربة أي شيء جديد، يجب علينا جميعًا أن نذكر أنفسنا من وقت لآخر أنه من الضروري التحلي بالمرونة.

أهمية التجاهل اهمية التجاهل لتكون سعيد كيف يتم تجاهل الاشياء التى تشتت الانتباه كيف نتجاهل الاشياء التى تشتت الانتباه تجاهل الاشياء ومشتتات الانتباه

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وائل لطفي

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