الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: وصول تأخيرات خط  القاهرة - أسيوط لـ70 دقيقة اليوم

قطار تحيا مصر
قطار تحيا مصر

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين نظراً لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

 

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة    ٧٥  دقيقة

 

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة     ٧٠ دقيقة

 - أسيوط / أسوان مدة      ٦٠   دقيقة

 

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٧٥ دقيقة

 

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٧٥  دقيقة : خط

 

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٥ دقيقة

السكة الحديد السكة الحديد تعلن تأخيرات القاهرة تأخيرات خط أسيوط متوسط ٧٥ دقيقة

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