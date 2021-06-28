فريق «ميموري» لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة: نساعد الدولة في التنمية

أوتيزم، إعاقات سمعية، داون، وإعاقات عقلية".. إعاقات مختلفة أصيب بها أطفال أعمارهم لا تتجاوز ١٦ عاما، استطاعوا أن يتحدوا إعاقتهم ويتغلبوا على عجزهم وصراعات الحياة بالتحدي والإرادة، وأثبتوا أن الإعاقة إعاقة جسد وليس إعاقة فكر، وساعدتهم جمعية "ميموري" على تنمية مواهبهم في التأهيل المهني في الحياكة والخياطة وتطوير ذاتهم.

قصة أول فريق تأهيل مهني لـ ذوي الاحتياجات الخاصة

فريق ميموري

ويقول عيد البجرمي، رئيس فريق التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، إن مبادرة ميمورى لذوى الاحتياجات الخاصة تقوم بتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة لدعم الدولة، ومساعدة الدولة فى تنمية قدرات الاحتياجات الخاصة، وذوو القدرات الخاصة هم أبناء لديهم قدرات ومواهب وقدرات عالية تحتاج إلى تنميتها وكيفية استثماراتها، وإعادة توجيه هذه الطاقة المهدرة بدلا من أن يكون عالة على المجتمع ليتحول إلى إنسان فعال ومنتج.

فريق ميموري

ويؤكد البجرمي، أنه أصبح لذوي الاحتياجات الخاصة درع يحميهم وأب حنون هو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أنه يجب أن يتم التعاون مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية قدراتهم وتدريبهم على المهن المختارة؛ لرفع العبء النفسي والمادي على الأسرة، حيث أن تكلفة معاش ذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقات الذهنية قليلة جدا، منوها أنه يجب تدريب هذه الطاقات المهدرة وتنمية قدراتهم ومواهبهم العملية لتناسب قدراتهم المهنية، ليشعر بالذات والثقة بالنفس، وليستطيع الواحد منهم أن يدخل دخلا شهريا ألف أو ألف ونص لذاته.

فريق ميموري

بينما قالت بسمة محسن، نائب فريق التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، إن الهدف من وجود التأهيل المهني والتدريب المهني هو تنمية القدرات العقلية لتحقيق التوازن البصري الحركى والتفكير والذاكرة السمعية والبصرية لذوى الاحتياجات الخاصة، لعمل إنتاج شامل.

فريق ميموري

والتقطت أمل عبد الفتاح (من المسئولات عن التأهيل المهني) طرف الحديث، مؤكدة أن الإعاقات المختلفة تختلف في درجاتها حيث يقوم المدرب بتقييم الأطفال بشكل مبدئي، ثم توجيههم وإعادة تأهيلهم وتنمية قدرتهم ثم تدريبهم على المهن الحياتية مثل الخياطة وصناعة الجلود والأقمشة.

واختتمت أمل عبد الفتاح: ندعو جميع المؤسسات الوطنية والجمعيات الخيرية لتبنى هذه الفكرة والعمل عليها لتبني ذوي الاحتياجات الخاصة.