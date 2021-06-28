الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق نشب بأحد مباني العيادة الشاملة في طنطا

حريق بأحد مباني
حريق بأحد مباني

تمكن رجال الحماية المدنية بالغربية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب في إحدى مباني العيادة الشاملة وسط مدينة طنطا  دون وقوع إصابات، وجرى تحرير محضر بالواقعة ومباشرة التحقيقات. 


و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل العيادة الشاملة بمدينة طنطا، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع إصابات. 


وأفادت مصادر لـ « الدستور» أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي وتم السيطرة عليه وإخماده قبل الامتداد إلى باقي المباني وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.


- نصائح لتفادي نشوب الحرائق

 

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زاد معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

- أهم مسببات الحرائق

 

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول تماس كهربائي في عملية.

السيطرة على حريق نشب احدى مباني العيادة الشاملة وسط مدينة طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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