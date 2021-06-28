الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 140 طن قمامة ومخلفات في سمنود بالغربية خلال 24 ساعة

رفع مخلفات بالغربية
رفع مخلفات بالغربية

قال محمد متولى أبو سليم، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، أنه تم رفع نحو 140 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.


وأوضح رئيس مركز ومدينة سمنود، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

- التصدي لظاهرة النباشين 


وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أكد ضرورة التصدي لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التي تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أي تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة. 

  وأشار المحافظ إلى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة.

رفع نحو العدل قمامة ومخلفات وتراكمات أتربه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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