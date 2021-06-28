الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل اتهام مندوبي مبيعات باختلاس مليون و400 ألف جنيه من جهة عملهم

اختلاس
اختلاس

حصلت " الدستور" على التفاصيل الكاملة في اتهام اثنين من مندوبي مبيعات شركة باختلاس بضائع  يبلغ قيمتها مليون و400 ألف جنيه، من جهة عملهم.

حملت القضية الرقم ۱۰۰۹۱ لسنة ۲۰۲۰ جنايات أوسيم، والمقيدة برقم ۳۳۱۰ لسنة ۲۰۲۰ كلى شمال الجيزة وبرقم ٣٥١ لسنة ۲۰۲۰ حصر أموال عامة عليا، وبرقم ١٥٣ السنة ۲۰۲۰ جنايات أموال عامة عليا.

وجاء في أمر إحالة المتهمين الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، والمقدم  إلى محكمة الجنايات، تتهم النيابة العامة كلا من "إ ج"  (هارب)٣٦ سنة ويعمل مندوب مبيعات بشركة للتصنيع الزراعي المقيم في  مركز أوسيم  - محافظة الجيزة، و " ع ع" (هارب)، ۳۳ سنة ويعمل مندوب مبيعات بشركة للتصنيع الزراعي المقيم في مركز الجيزة- محافظة الجيزة، لأنهما في غضون شهر أغسطس وسبتمبر لعام ۲۰۱۷ بدائرة قسم أوسيم - محافظة الجيزة، المتهم الأول  بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة ( مندوب مبيعات بالشركة) اختلس البضائع المبينة و صفا بالأوراق، والبالغة قيمتها مليون وأربعمائة وواحد وسبعين ألف وأربعمائة جنيها المملوكة لجهة عمله آنفة البيان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن تسلم تلك البضائع بموجب فواتير مبيعات لبيعها لعملاء الشركة وتوريد ثمنها لجهة عمله فحجزها لنفسه بنية تملكها .

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الثاني بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة (بإحدي شركات التصنيع الزراعي) اختلس البضائع المبينة و صفا بالأوراق والبالغة قيمتها خمسمائة وتسعة وتسعين ألف و سبعمائة وثمانية وعشرون جنيها المملوكة لجهة عمله آنفة البيان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن تسلم تلك البضائع بموجب فواتير مبيعات لبيعها لعملاء الشركة وتوريد ثمنها لجهة عمله فحجزها لنفسه بنية تملكها.

وجاء بأقوال الوكيل القانوني عن الشركة، شهد أن المتهمين يعملان مندوب مبيعات بالشركة ويختصان باستلام بضائع من الشركة لتوزيعها على عملاء الشركة وتوريد قيمتها خزينة الشركة، وإبان عملهما اختلسا البضائع التي تسلموها بموجب توقيعاتهما على فواتير باستلامهما لها ولم يردا ثمنها و انقطعا عن العمل.

 

التفاصيل الكاملة اتهام أثنين مندوبي مبيعات شركة اختلاس مليون وأربعمائة الف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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