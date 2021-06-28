«قومي المرأة» بالشرقية: تمويل 8982 مشروعا للسيدات و100 فصل محو أمية خلال 7 سنوات

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع استطاع في الفترة من 2014 حتى 2021 أن يحقق تقدماً ملموساً للمرأة لتمكينها سياسياً إيمانا بأهمية دورها في الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة لتحقيق الأمن و الاستقرار للمجتمع ، وذلك شتى المجالات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ، لافتة إلى العمل على معالجة للقضايا و الظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة.

- تمويل 8982 مشروعا للسيدات بـ 177 مليون جنيه

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن المجلس استطاع أن يمكن المرأة اقتصادياً وذلك من خلال تمويل 8982 مشروعا للسيدات بإجمالي 177 مليون 600 ألف جنيه، وتنظيم 59 معرض لمنتجات نوادي المرأة من مشغولات يدوية وإكسسوارات ومنتجات جلدية وتطريز وكروشيه وتريكو وصناعات غذائية بسيطة، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والشباب والرياضة وجمعية رجال الأعمال.

وأشارت أنه ضمن جهود مظلة الحماية الاجتماعية للسيدات الأكثر احتياجاً ورعاية المرأة المعيلة، تم استخراج 21000 بطاقة رقم قومي مجاناً للفتيات والسيدات من خلال مشروع بطاقتك حقوقك، وإلغاء الغرامات للمتأخرات عن استخراجها، كما قام المجلس بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وديوان عام المحافظة والاوقاف لتوزيع 4290 كرتونة سلع مواد غذائية وطن و800 كجم لحوم اضاحي على السيدات الأكثر احتياجا ً والمتضررات من جائحة فيروس كورونا المستجد.

- تنفيذ 18 قافلة عن الصحة الإنجابية

ولتوفير رعاية صحية وعلاجية للمرأة، قام فرع المجلس القومي للمرأة بالمشاركة في تنفيذ 18 قافلة عن الصحة الإنجابية بالعاشر من رمضان بالتعاون مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتوقيع الكشف الطبي على السيدات والأطفال مع توفير أدوية مجانية لهم لتحقيق الاستفادة لعدد 16700 مستفيدة.

كما قام الفرع بتنفيذ عدد 107 ندوة توعوية عن المشكلة السكانية وأثرها على الفرد والمجتمع وأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل استهدفت 9100 سيدة ورجل، وكذلك المشاركة في المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية المجانية بخدمات تنظيم الاسرة بحملة (حقك تنظمي) استهدفت 37000 سيدة. ندوة بعنوان كوني بهية بالتعاون مع مستشفى بهية لأورام الثدي لتوعية السيدات بمخاطر سرطان الثدي وأعراضه وكيفية الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر.

- التوعية بأهمية المشاركة في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، أن الفرع بتنفيذ حملة (صوتك لمصر بكرة) وتنظيم 28 ندوة بمختلف قرى ومراكز المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، بحضور ومشاركة 10746 سيدة و رجل ، كما تم تنفيذ حملة لطرق الأبواب ب 37 قرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة استهدفت توعية (135610 ) سيدة و رجل للنزول والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية لتمكين المرأة من المشاركة وممارسة حقوقها السياسية وذلك بمشاركة الرائدات الريفيات.

أوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن مكتب الشكاوى استقبل 239 شكوى وتم حلها باعتبار أن المكتب يمثل أحد آليات المجلس لتعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها وحل المشكلات التي تواجهها.

كما قام الفرع بتنفيذ 18 ندوة عن مخاطر تلوث البيئة استهدفت 1200 شخص و4 ندوات عن مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي استهدفت 350 شخص و7 ندوات عن أسباب ارتفاع نسب الطلاق استهدفت 820 رجل وسيدة بهدف رفع الوعي لديهم والحفاظ على استقرار المجتمع.

- تنفيذ 47 ندوة عن مناهضة ختان الاناث استهدفت 6450 فتاه وسيدة

وفي مجال مناهضة العنف ضد المرأة أضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية ان الفرع قام بتنفيذ عدد 47 ندوة عن مناهضة ختان الاناث استهدفت 6450 فتاه وسيدة بالإضافة الي تنفيذ 64 ندوة للتوعية بالتغيرات التي تحدث خلال فتره المراهقة ومخاطر زواج القاصرات واهمية فحص المقبلين علي الزواج , حيث استهدفت ما يقارب من 5100 سيدة وفتاه بالإضافة إلى تنفيذ حملات طرق الأبواب ( احميها من الختان) بمختلف قري ومراكز المحافظة حيث تم توعية 605810 سيدة ورجل بعدد 481 قرية بمختلف مراك ومدن المحافظة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية للوصول الي مجتمع مثالي.

- فتح 100 فصل لمحو الأمية

وأشارت مقررة الفرع إلي قيام المجلس بفتح 100 فصل بالاشتراك مع مديرية الصحة – مديريه التنمية المحلية – مديريه الشئون الاجتماعية القوى العاملة لتقديم الخدمة لعدد 2000 شخص، وكذلك فتح (43) فصل يقوم بالتدريس فيه متطوعات بنظام التعاقد الحر بإجمالي عدد دارسات (115) دارسة كما يتم عمل اكتتاب فوري أثناء القوافل الطبية للحصول على شهادات محو الأمية وذلك في إطار الدور الذي يقوم به الفرع مشاركةً في تنفيذ خطة محافظة الشرقية لمحو الأمية وتعليم الكبار.