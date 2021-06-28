الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أول ظهور لحنين حسام داخل المحكمة بعد الحكم بحبسها 10 سنوات اليوم

حنين حسام
حنين حسام

تظهر حنين حسام، صانعة المحتوى على تطبيق «تيك توك»، بعد قليل، في قفص الاتهام، أمام محكمة جنايات القاهرة بمحكمة العباسية خلال جلسة إعادة الإجراءات على حكم حبسها غيابيا 10 سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه.

ومن المقرر أن تحضر حنين حسام من سجن النساء وسط حراسة أمنية مشددة، لتمثل أمام محكمة الجنايات، للتوقيع على قرار الإحالة للمحاكمة في قضية الاتجار بالبشر، والصادر بشأنها حكم بالسجن لمدة 10 سنوات.

كما قضت المحكمة بسجن مودة الأدهم 6 سنوات على خلفية التهمة نفسها.

وحددت جهات التحقيق في وقت سابق جلسة اليوم، لتوقيع حنين حسام على قرار الإحالة للمحاكمة، عقب تقدمها بطلب إعادة إجراءات على الحكم الصادر ضدها بالسجن 10 سنوات في اتهامها بالاتجار بالبشر.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على حنين حسام بعد صدور حكم غيابي بحبسها 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر.

وقالت الفتاة في أول تعليق بعد ضبطها للقوة الأمنية: "أنا مش هاربة وكنت هسلم نفسي".

وقالت حنين حسام: "أنا عمري ما آذيت حد.. تاجرت في مين.. إزاي واحدة عندها 19 سنة هتعرف تتاجر بالبشر.. أنا عمري ما أذيت بني آدم".

وتابعت حنين حسام: "أنا عايزة أقول للناس حاجة.. أنا مغلطش في حاجة والله العظيم ما غلطت أصلا.. وفيه تعسف غريب ضدي".

وأوضحت: "من يوم 18 أبريل في 2020 لحد دلوقتي روحت للنائب العام عشان يستجوبوني وقالولي 5 دقائق وهترجعي ومكنتش فاهمة حاجة".

وذكرت: "أنا يا جماعة عملت أبلكيشن لايكي ومش حاجة حرام وكل الناس عاملاه.. المؤمن لما بيجيله مصيبة بيدعي ربنا".

حنين حسام فتاة التيك توك محكمة محكمة العباسية السجن لمدة 10 سنوات

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