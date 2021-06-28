«الحياة ثمن العتاب».. 10 آلاف جنيه وراء مقتل مدرب الأهلي على يد مساعده

تواصل نيابة الشيخ زايد، التحقيق في مقتل مدرب سباحة في النادي الأهلي، على إثر خلاف مع مساعده.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهم يعمل مساعد مدرب سباحة في النادي الأهلي اشترى دراجة نارية "سكوتر" من المجني عليه، وتبقى عليه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، طالبه بسدادها عدة مرات دون استجابة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم والضحية احتفلا بفوز النادي الأهلي على الترجي، أول أمس السبت، داخل مقر النادي بالشيخ زايد، وبعدها خرجا متوجهين لمسكنهما، حيث يقيمان في شقة واحدة بالقرب من مقر النادي، عاتب المجني عليه المتهم بسبب تأخره عن سداد مبلغ الـ 10 آلاف جنيه المتبقية، وهو ما قابله الجاني بالغضب وسب الضحية.

وتطور النقاش بينهما، حيث تبادلا السب والقذف والاشتباك بالأيدي، واستل المتهم سكينا ثم سدد له طعنات قاتلة أودت بحياته.

وأكدت التحريات أن الضحية والمتهم، يعملان منذ فترة في قطاع الناشئين، ويمتهنان تدريب السباحة داخل النادي، وعملا سويا، كما استأجرا شقة بالقرب من النادي وكانا يقيمان فيها.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة "ح.ل"، مدرب سباحة بالأهلي، بها طعنة نافذة بالصدر.

توصلت التحريات المباحث بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى وقوع مشادة كلامية بين المتوفي وصديقه "أم.ح"، مدرب سباحة بنفس النادي، داخل شقتهما، بسبب بيع الأول للأخير دراجة نارية، وعدم سداد باقي ثمنها.

وتمكنت القوات برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة زايد، والمقدم إسلام سمير وكيل الفرقة من القبض على المتهم. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.