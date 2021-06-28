بالخطوات.. الشيف فاطمة أبو حاتي تقدم طريقة عمل الشركسية

التنوع في تناول وجبات الطعام، سمة أساسية لكل عشاق الأكل، وتعد الشركسية اختيار جيد لكسر روتين الأطعمة اليومية، فهي بخلاف مذاقها الشهي، بها فوائد صحية كثيرة.

نقدم في السطور التالية بالخطوات طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي لعمل الشركسية.

- المقادير

- كيلو صدور فراخ سليمه للسلق.

- جزر.

- طماطم.

- عودين كرفس.

- بصل.

- ملح وفلفل مستكة وحبهان بودرة ورشة سكر.

- معلقة كبيره سمنة.

- مقادير صوص الشركسية

- 8 توست مزال منه الحروف.

- كوب عين جمل.

- كوب لبن.

- بصله صغيره مفرومة.

- معلقة صغيرة توم مفروم.

- معلقة صغيرة كسبرة ناشفة.

- ملح وفلفل.

- معلقة كبيرة سمنة.

- 2 كوب ارز مصري مغسول ومتصفي جيدا.

- 2 كوب شوربة.

- معلقة كبيرة زبدة.

- كوب عين جمل.

- بقدونس مفروم.-

- طريقة عمل الشركسية

- في حله نضع معلقة السمنة ومعها المستكة، ثم نضيف صدور الفراخ ونشوحها، و نضيف التوابل (الملح، والفلفل، المستكة، والحبهان بودرة، ورشة سكر).

- نضع الخضار ومياه مغلية، ونتركها حتى الغليان، ونقوم بتهدئة النار ونتركها حتى تنضج.

- في وعاء نضع الأرز، ونضيف عليه الشوربة الساخنة، ومعلقة السمنة، وملح، ونتركه يغلي ويشرب المياه، ثم نقوم بتهدئة النار حتى ينضج.

- طريقة تحضير صوص الشركسية

- نضع التوست في اللبن.

- نضع عين الجمل في صينية في الفرن ليتحمص.

- في وعاء على النار نضع فيها زبدة، ونقوم بتشويحها بالبصل والثوم جيدا، ثم نضيف الكسبرة الناشفة، والملح والفلفل.

- في "الكبة" نقوم بفرم التوست مع البصل، والثوم جيدا حتى يصبع ناعما.

- نضيف عين الجمل، نرجعهم الوعاء، ونزودها بالشوربة حتى الحصول على السمك المطلوب.

- نحضر طبق التقديم نضع فيه الأرز، ونعمل تجويف في المنتصف نملئه بقطع الفراخ، والصوص، ونزين بوحدات عين الجمل وبقدونس مفروم.