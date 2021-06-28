الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

611 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية 21 ألفا و650 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و472 ألفا و941 إصابة.
وجاء في بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الإثنين، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة مناطق روسيا الاتحادية البالغ عددها 85 منطقة.
وأشار البيان إلى أن 3046 إصابة من بين الإصابات الجديدة كانت من دون أعراض سريرية، ما يمثل 14.1% من المصابين الجدد.
وأضاف أنه تم تسجيل 611 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 124 وفاة في العاصمة موسكو، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 133 ألفا و893 شخصا.
وأوضح البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 7246 إصابة، تليها مناطق ضواحي موسكو بـ2722 إصابة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورج 1335 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخير.
ولفت بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى أن 12 ألفا و626 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و969 ألفا و340 شخصا.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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