الإثنين 28 يونيو 2021
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عالم

الصين: الوضع على طول الحدود مع الهند مستقر

آنج وينبين
آنج وينبين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، آنج وينبين، اليوم الإثنين، إن الصين والهند تجريان مفاوضات لحل المشكلات الحدودية بينهما.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث قوله, في مؤتمر صحفي اعتيادي في بكين، إن الانتشار العسكري الصيني على طول الحدود يجب أن يساعد في تحسين الوضع وزيادة الثقة المتبادلة.

وفي خطوة تاريخية نشرت حكومة الهند ما يقرب من 50 ألف جندي إضافي على حدودها مع الصين، مع استمرار التوترات بين البلدين المسلحين نوويا بعد اشتباكات بينهما في وادي جالوان وشرق لاداخ.

وذكر تقرير لوكالة بلومبرج أن حكومة ناريندرا مودي نقلت قواتا وأسرابا من الطائرات المقاتلة إلى ثلاث مناطق مختلفة على طول حدودها مع الصين في الأشهر الأخيرة.

وحتى الآن، تنشر الهند نحو 200 ألف جندي على الحدود، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% عن العام الماضي.

وفي سياق متصل، اتفقت الصين والهند على الدفع باتجاه حل مقبول للطرفين للقضايا المتبقية على طول خط السيطرة الفعلي في القطاع الغربي من المناطق الحدودية؛ من أجل الحفاظ على السلام والهدوء هناك.

جاء ذلك في بيان مشترك حول الجولة العاشرة من الاجتماع على مستوى قادة الفيالق بين الصين والهند التي عقدت يوم 20 فبراير في الجانب الصيني من نقطة "مولدو- تشوشول" الحدودية.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية- في بيان- أن الجانبين أثنيا على الإنجاز السلس لفض الاشتباك لقوات الخطوط الأمامية في منطقة بحيرة بانغونغ، مشيرين إلى أنها كانت خطوة مهمة وفرت أساسا جيدا لحل القضايا المتبقية الأخرى على طول خط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي من المناطق الحدودية بين الصين والهند.

وأضافت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشكل صريح ومتعمق حول القضايا الأخرى على طول خط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي من المناطق الحدودية بين الصين والهند، وأنهما اتفقا على اتباع التوافق المهم لزعيمي البلدين، ومواصلة التواصل والحوار، وتحقيق الاستقرار والسيطرة على الوضع، والدفع باتجاه حل مقبول للطرفين للقضايا المتبقية على نحو مطرد ومنظم، من أجل الحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية بشكل مشترك.

المشكلات الحدودية الصين الهند المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية آنج وينبين

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