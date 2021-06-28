الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس صاحب محل محمول للاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

حبس صاحب محل
حبس صاحب محل

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب محل صيانة المحمول 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء خلال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد مقابل حصوله على عمولة مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الأموال المضبوطه والهاتف المحمول لفحصة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب محل لصيانة وبيع الأجهزة المحمولة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك من خلال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد مقابل حصوله على عمولة مالية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من المبالغ المالية عملات محلية وأجنبية، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية على برامج محادثات دالة على نشاطه المُؤثم.

 وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت نيابة العطارين بالإسكندرية قد قررت حجز عاملان على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة عملات أجنبية بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء بقصد التربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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