النيابة تستمع لأقوال «فتاة العمرانية» في صفع شاب لها

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، إلى أقوال "ليلى. م" الشهيرة بـ“فتاة العمرانية” التي تعرضت للصفع والتحرش في وسط الشارع بمنطقة العمرانية، ووالدتها "هبة. ر" حول الواقعة.

أقوال الفتاة المتعدي عليها

وقالت الفتاة إنه أثناء عودتها من الدرس وفي طريقها وكانت بصحبة صديقتها وجدت شخص يسير بسيارته بجوارهما، ووجه ألفاظًا نابية فسألته هل يقصدها هي أم لا؟ ففوجئت به يصفعها على وجهها.

أقوال والدة الفتاة

كما استمعت النيابة لأقوال والدة الفتاة التي قالت أن ابنتها تأخرت عن موعد العودة، فاتصلت بها، فوجدتها تستغيث وعندما نزلت "لقتها مرمية على الأرض" فأخذتها، وذهبت إلى المنزل ثم ذهبا إلى الشرطة وحررا محضرا ضده.

استكمال التحقيقات

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم بعد أن تم القبض عليه وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وطلبت النيابة فحص مقطع فيديو بكاميرات المراقبة تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حيث وثقت الكاميرات اعتداء الشاب "محمد.م." فني تبريد وتكييف، على الفتاة أثناء سيرها رفقة صديقتها.

وخرج شخص فجأة من بين سيارتين متوقفتين في الشارع، وانهال على وجهها صفعًا بالشارع.

وبعد الحادث نشرت الفتاة تفاصيل الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واصفة ما حدث بأنه "أصعب موقف في حياتها"، حيث إن هذا الشخص نزل من السيارة وأراد التحرش بها، وعندما رفضت ضربها.

مقطع فيديو يوثق الواقعة

مقطع فيديو مدته لا تتجاوز الـ 4 دقائق ونصف، ظهرت خلاله سيدة تستغيث بأجهزة الأمن، من تعرض ابنتها الطالبة بالمرحلة الثانوية للتحرش اللفظي على يد شاب صفعها على وجهها، أثناء سيرها بالشارع.

السيدة مطلقة ولديها ابنتان

وقالت السيدة خلال مقطع الفيديو الذي آثار اهتمام متداوليه، إنها مطلقة ولديها ابنتان الأولى بالمرحلة الإعدادية والثانية بالثانوية العامة، مبينة أن الأخيرة توجهت إلى الدرس الخصوصي الخاص بها، المفترض مدته من التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

فوجئت السيدة باتصال هاتفي من ابنتها وهي تصرخ.. "إلحقيني يا ماما واحد حاول يتحرش بيا وقالي تعالي..." ولدى نهرها له صفعها على وجهها على مرأى ومسمع المارة بالشارع.

كما قامت وحدة الرصد والمتابعة الأمنية برصد الفيديو الذي حظي بتداول على نطاق واسع، وجرى تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وتم ضبط المتهم بعد الاستعانة بقطاع المساعدات الفنية، وتولت النيابة التحقيق.