التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ144 موظفا بهيئة المجتمعات العمرانية

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 144 موظفا بهيئة المجتمعات العمرانية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للعاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قد أعلن الإنتهاء من دراسة إعادة التعيين "التسوية "لعدد 1272 موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، طبقًا للضوابط المحددة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن العدد الأكبر من قرارات التسوية بالمؤهل الأعلى تركزت بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ بعدد 327 موظف، الأزهر الشريف بعدد 180 موظفا، ديوان عام محافظة القليوبية بعدد 153 موظفا، ديوان عام محافظة الشرقية بعدد 121 موظفا.

وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، أن حركة التسويات شملت أيضًا ديوان عام محافظة الغربية بعدد 110 موظفين، ديوان عام محافظة سوهاج 66 موظفا، مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا بعدد 57 موظفا، مصلحة الضرائب المصرية 34 موظفا، مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ 33 موظفا، ديوان عام محافظة البحيرة 24 موظفا.