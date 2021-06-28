الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزيرة الخارجية السودانية تزور روسيا الشهر المقبل

مريم الصادق
مريم الصادق

تزور وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، روسيا، في زيارة رسمية منتصف يوليو المقبل، لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سودانية محلية.

ووفقا للإعلام السوداني سوف تزور المهدي روسيا يوم 12 أو 13 من شهر يوليو المقبل.

وكانت روسيا نفت الشهر الماضي انسحاب السودان من اتفاق لإقامة منشأة بحرية روسية، حسبما أفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية.

وأعلن رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين عن إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة بين روسيا والسودان بشأن إنشاء مركز روسي للإمداد والدعم المادي على أراضي البلاد.

وقال الحسين في مقابلة مع قناة "النيل الأزرق" السودانية، إن "هناك إعادة نظر في الاتفاقية لتحقيق مصالح السودان"، مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تطرح على المجلس التشريعي لإقرارها النهائي، "لا في العهد الذي وقعت فيه ولا حتى الآن لأنه لا يوجد هناك مجلس تشريعي".

وأضاف: "نعتبر أنه ما لم يعتمدها المجلس التشريعي، فستكون لدينا حرية المناورة"، ولم يستبعد تعديل الاتفاقية، مشددا على ضرورة أن تحقق الاتفاقية للسودان مكاسبه ولا تضر بأمن البلد.

 

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي السودان أزمة سد النهضة روسيا

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وائل لطفي

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