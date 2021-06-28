الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالي» تطلق برامج تهدف لنشر الثقافة وزيادة الوعي بأهمية الابتكار والاختراع

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، على مقترح الخطة الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة من 2021 – 2024، إضافة خطة تنفيذية لمدة 12 شهر، وكذلك مقترح للهيكل التنظيمي للصندوق ومهام إدارات الصندوق المختلفة.

كما وافق المجلس خلال اجتماعه أمس، على إطلاق برنامج "تسريع التسويق" وهو بمثابة منصة أساسية لأعمال الصندوق ويمكن التوسع فيه ليغطي أكثر من هدف من أهداف الصندوق مثل توفير الدعم الفني والعلمي لتطوير الأفكار، وتقديم الدعم لتسجيل براءات الاختراع، وتوفير الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وتنفيذ النماذج الأولية لبراءات الاختراع، والشراكة وتأسيس الشركات لتنفيذ البراءات والابتكارات بشكل اقتصادي.

كما تم إطلاق حزمة من البرامج التي تهدف إلى نشر الثقافة وزيادة الوعي بأهمية الابتكار والاختراع للفئات العمرية المختلفة وبأساليب مختلفة، وتشمل الحزمة عدة برامج تقدم بشكل دوري للشباب  والنشء والمبتكرين من خلال عقد ندوات وورش عمل عن الابتكار، وعقد مؤتمر ومعرض دولي للابتكار، وإصدار مجلة لنشر ثقافة الابتكار باللغة العربية، وبرنامج ركن الابتكار Innovation Corner الموجه لتنمية المواهب الابتكارية للأطفال من سن 4 - 15 سنة عن طريق تقديم ألعاب وأدوات ومواد تعليمية مختلفة تناسب كل مرحلة عمرية، وكذا الإعلان عن نادي أصدقاء الصندوق ISF Club لقبول متطوعين من طلاب وخريجي الجامعات لتدريبهم ومشاركتهم في تنظيم وتنفيذ بعض فاعليات الصندوق.

كما وافق المجلس على إطلاق عده منصات إلكترونية، مثل منصة "إبداع" لتقديم محتوى تعليمي ابتكاري إلكتروني بنظام MOOCs، ومنصة تواصل اجتماعي للمبتكرين والنوابغ ISF Community، ومنصة المؤتمرات المرئية الافتراضية InnConnect.

ووافق مجلس الإدارة على توقيع الصندوق لبروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتنفيذ برنامج "طبق براءتك"، الذى يهدف إلى تحويل المعلومات الفنية لموضوعات ومعلومات براءات الاختراع ونماذج المنفعة المحمية وفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والطرح التجاري؛ بهدف دعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا في منتجات الأسواق والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية. 

كما وافق المجلس على التعاون مع قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم في المشروع الممول من هيئة المعونة الأمريكية والذي يهدف إلى الارتقاء بطلاب مدارس المتفوقين STEM في مجال الملكية الفكرية والابتكار.

جدير بالذكر أن الصندوق يقوم بإعداد برنامج لتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل والخارج، وسوف يتضمن البرنامج أسس علمية تتوافق مع المعايير الدولية لاختيار أفضل المتقدمين من خلال إعلان تنافسي موضح به كافة التفاصيل والمعايير، كما سيتم العمل على تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على التعاون مع الصندوق لتحقيق أهدافه.

التعليم العالي التكنولوجيا التسويق عمري العربية وزير التعليم الجامعات تطوير شباب المجلس استراتيجية هيكل

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وائل لطفي

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