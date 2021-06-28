«عيش» يُثمِن زيارة السيسي للعراق.. ويشيد بمخرجات القمة الثلاثية

ثمن خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ، الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العراق، وبنتائج مخرجات القمة الثلاثية التي استضافها العراق، أمس الأحد، مشيرا إلى أن هذا التعاون بين الدول الثلاثة "مصر والعراق والأردن" يمثل قيمة مضافة لتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات الراهنة، وتُدشِين مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون المشترك بين الدول الثلاث في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ضوء ما نص عليه البيان المشترك بشأن البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية ـ المصرية ـ الأردنية"، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على العمال بتوفير فرص العمل، والقضاء على البطالة.

وقال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذه الزيارة تفتح آفاقاً جديدة لاستمرار التعاون والتواصل النقابي العمالي بين نقابات مصر والعراق كشركاء اجتماعيين في تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً على أن التعاون العمالي "المصري والعراقي" مستمر ،وهناك تبادل للزيارات والخبرات، والتنسيق تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، على نحو يخدم مصالح الشعوب وفي القلب منها العمال العرب، بما يحقق تطلعاتها في الأمن والتنمية والاستقرار.

وأكد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن العمال شركاء أساسيين في عملية التنمية وداعمين ومساندين لها، ولعبوا دورا بارزا في مساندة بلدانهم في مواجهة التحديات المختلفة كالإرهاب، وأثار فيروس كورونا وغيرها، وكانوا ولا زالوا درعا من دروع الوطن من أجل حمايته واستقراره والاصطفاف خلف قيادتهم السياسية بشأن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وصون الأمن القومي العربي.