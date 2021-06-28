السودان: القبض على عدد ممن يخططون لإحداث فوضى في 30 يونيو

أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان، أن نيابة لجنة التفكيك ألقت القبض على مجموعة من فلول حزب "المؤتمر الوطني" المنحل تنشط في التخطيط لإحداث فوضى وأعمال عنف وشغب مستغلة المسيرات السلمية المتوقعة في 30 يونيو الجاري، وتقويض النظام الدستوري.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن النيابة قامت بفتح دعاوى في مواجهة الموقوفين وفقا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين والقانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت اللجنة أنها تابعت حركة منسوبي النظام البائد في العاصمة والولايات وتمكنت من الوصول إليهم عبر تحريات ومتابعة لصيقة وبناء على معلومات موثوقة.

وأشارت إلى أن القبض على المتهمين تم بواسطة الشرطة بموجب أوامر قبض صادرة من النيابة العامة، وما زالت الملاحقة مستمرة لبقية المتهمين الصادرة في مواجهتهم أوامر قبض بموجب الدعاوى الجنائية المقيدة لدى نيابة لجنة التفكيك.

وفي نفس السياق، أعلنت الحكومة السودانية تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بالسودان، بثينة دينار، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.

وكان مجلس الوزراء السوداني، اختتم السبت، اجتماعًا مطولًا استمر 3 أيام، واتخذ حزمة قرارات بينها تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وأخرى لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

يذكر أن المطلوبين هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، بجانب المتمرد عبدالله بندة.

وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، طالبت خلال زيارتها الأخيرة للسودان حكومة الخرطوم بتسليمها أحمد هارون لارتباط قضيته مع كوشيب.