«حماة الوطن»: نولي اهتماماً كبيراً بالمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»

قال النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب “حماة الوطن”، إن الحزب لديه قامات وخبرات كبيرة في مجال التدريب على الحرف كما أنه يولي اهتماماً كبيراً بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وتدريب العمالة المصرية لسوق العمل داخلياً وخارجياً، ويعمل جنباً إلى جنب مع جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ويسخر كل إمكانياته من أجل تحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه بالإعداد الجيد للشباب المصري على الحرف التي يحتاجها السوق في الخارج سيسهل من العمل على تصدير العمالة المصرية للخارج وبطريقة شرعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع وفد من حزب “حماة الوطن”، برئاسة النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب “حماة الوطن”.

وضم الوفد الدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم بحزب “حماة الوطن”، والدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، والدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب السابق ورئيس لجنة السياحة بحزب “حماة الوطن”، والدكتورة هدى سعد، رئيس قطاع المكتب الفني للأمين العام للحزب، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والحزب بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بشأن إعداد وإيجاد فرص تدريبية للشباب في المحافظات والقرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الأمين العام لحزب حماة الوطن أنه كلما زادت مهارة الشاب المصري عن طريق التدريب كلما كان مرغوبا به في الخارج خصوصا أن بالخارج ينقصهم الكثير من المهن والحرف، بما سيسهم أيضا في تحقيق أهداف مبادرة "مراكب النجاة" لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ولفت الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بحزب “حماة الوطن”، إلى أنه عمل كثيراً في مجال تدريب الشباب على فرص العمل والمهن والحرف اليدوية، لتصدير العمالة المصرية للخارج والتي تعد من أمهر الأيدي التي تعمل في هذه المهن، مقترحاً بأن يكون هناك تعاون مع الاتحاد الأوروبي أو الدول في أوروبا لمعرفة احتياجاتهم في سوق العمل ببلادهم ويتم تأهيل وتدريب الشباب المصري على هذه المهن وتصدير هذه العمالة للعمل في الخارج بصورة شرعية آمنة.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالترحيب بالتعاون مع حزب “حماة الوطن” في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر وسيكون بمشاركة كافة الأطراف والجهات التي تعمل في مجال تدريب وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم والمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وذلك لبلورة كافة الاقتراحات التي تم طرحها خلال اللقاء والوصول إلى آلية ليتم العمل من خلالها في إطار هذا التعاون المثمر.