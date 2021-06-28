الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خطة محافظة كفر الشيخ لعيد الأضحى

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قال مصدر مطلع في ديوان عام محافظة كفر الشيخ إنه سيتم رفع حالة الطوارئ على مستوى المدن والمراكز وإنشاء غرفة طوارئ رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف طوارئ فرعية بالمراكز لمتابعة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف المصدر عن أبرز استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى خلال حديثه مع «الدستور» قائلاً: «سيتم تكثيف الحملات التموينية والمرور بشكل دائم على المجازر، والأسواق، والمخابز، وتوفير أسطوانات البوتاجاز، واللحوم، والسلع الغذائية بالمنافذ، وكذلك الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبيل عيد الأضحى المبارك؛ للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية من خلال المنافذ المنتشرة بالمحافظة».

وأضاف أنه سيتم تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والمدن ومراكز المحافظة على مدار 24 ساعة، وسرعة استكمال عمليات الرصف والإنارة والاهتمام بالحدائق والمتنزهات العامة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع ومدن المحافظة، ومتابعة حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية ، وأيضا عدم ذبح الأضاحي بالشوارع تجنبا للغرامة.

وأشار المصدر إلى أن محافظ كفرالشيخ سيشدد على رئيس مدينة مصيف بلطيم بالاهتمام بالشواطئ وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً بأول حفاظاً على رواد المصيف، واستعداد نقاط الإسعاف المنتشرة بنطاق مصيف بلطيم، وكذلك توفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترات العيد، فضلا عن التشديد علي الإلتزام بساحات الصلاة المخصصة لصلاة العيد دون حدوث أي تجاوزات وسط متابعة لحظية من غرفة العمليات التي سيتم تشكيلها بمديرية الأوقاف بالمحافظة ، كما تم أيضا التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال الإحتفالات بالعيد وإلغاء أجازات الأطقم الطبية وتوفير سيارات الإسعاف اللازمة ووضعها في حالة طوارئ.

عيد الأضحى الصحة الطوارئ الأوقاف كفر الشيخ

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