الإثنين 28 يونيو 2021
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مصر

«عبدالغفار»: تنفيذ آليات جديدة قرباً لاحتضان أفكار المبتكرين

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية نشر الثقافة العلمية وزيادة الوعي بأهمية الابتكار وريادة الأعمال في حياتنا اليومية، مؤكدًا أهمية دعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لأهداف الدولة؛ للوصول إلى اقتصاد مبنى على المعرفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدوري لمجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤن البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وأوضح الوزير أن ثقافة الابتكار يجب تنميتها من خلال عقد العديد من الندوات وورش العمل الموجهة للشباب والنشء بالمراحل العمرية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالابتكار والاختراع، وذلك من خلال تقديم أوجه الدعم المتاحة؛ للاستفادة من تلك الابتكارات والاختراعات، مضيفًا أهمية التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتحقيق أهداف الصندوق.

وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة ومتطورة لتمويلها، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان أفكار المبتكرين، مؤكدًا أن الأولوية ستكون للأفكار التي لها مردود اقتصادي وتدعم الصناعة الوطنية لتقليل الاعتماد على استيراد احتياجاتنا من الخارج.

واستعرض الدكتور محمد عامر تقريرًا حول نشاط وسير العمل بالصندوق خلال الفترة الماضية، وخطة العمل، والبرامج التى سيتم إطلاقها الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع تم الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للصندوق وتحديث محتواهم بشكل مستمر، وإنشاء منصة إلكترونية للتواصل مع المبتكرين والنوابغ، فضلاً عن إنشاء قواعد بيانات لتسجيل الخبراء والهيئات والمكاتب الاستشارية في المجالات المختلفة والذين سيتعاونون مع الصندوق لتأدية مهامه، بالإضافة إلى تفعيل نظام ذكي للمراسلات الإلكترونية يمكّن الصندوق من التواصل مع المسجلين بصفة منتظمة ليصلهم جميع أخبار الصندوق بالطريقة التي يفضلونها.
 

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