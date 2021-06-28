الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنشاء7992وحدة سكنية بمليار و48 مليون جنيه بالبحيرة خلال 7 سنوات

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في بيان صادر عن المحافظة، اليوم، أنه وعلى مدار 7 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة ، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة .

 وأكد أن جهود الدولة المصرية كانت ولا زالت الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن البحراوي ورفعة شأنه ، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، مثلت إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق،  وتحقيق طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم. 

وأضاف محافظ البحيرة، أن قطاع الإسكان بالمحافظة شهد تنفيذ 4 مراحل بعدد 7992 وحدة سكنية بتكلفة تبلغ مليار و48 مليون جنيه، تم تسليم 3711 وحدة منهم إلى مستحقيها تبلغ تكلفتها 454 مليون جني،  و يجري العمل بـ 330 وحدة بتكلفة 110 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 3951 وحدة، تم الانتهاء منها وتحت التسليم لمستحقيها بتكلفة 484  مليون جنيه .

وأشار محافظ البحيرة أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية وبدعم وتوجيهات السيد الرئيس الذى يولي المحافظة اهتماما كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع،  وقد تم تنفيذ 4421 مشروعا على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات، بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 78.7 مليار جنيه ، تم الإنتهاء من 3729 مشروعا بتكلفة إجمالية 41.5 مليار جنية، و692 مشروعا جاري العمل بها بتكلفة إجمالية 37.2 مليار جنيه بمحافظة البحيرة.

البحيرة عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البحيرة مشروعات قومية اللواء هشام آمنة

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