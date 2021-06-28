اختبارات لأعمال تأهيل الترع بمناطق «حياة كريمة»

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات في تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، مع التأكيد على الاهتمام بضبط الجودة وعمل الاختبارات المطلوبة لجميع المواد المستخدمة، وتنفيذ الأعمال طبقاً للاشتراطات والمواصفات، وتلافي أى ملاحظات أثناء التنفيذ فى المرحلة الأولى للمشروع.



ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي



وتفقدت لجنة برئاسة المهندس شريف جميل عياد وكيل الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات الرى بأسيوط، والمهندسة إيمان عبد الرؤف المسئولة عن المتابعة والمراقبة الفنية لأعمال التأهيل، الإثنين، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين عدة ترع منها أعمال تأهيل وتبطين ترعة جنابية باقور الثانية، وترعة بنى سميع فى مركز ابوتيج، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهايات.



تحقق من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية



وقامت اللجنة، بإجراء وعمل جسات ثاقبه للخرسانة المسلحة، وقياس سمك الدبش، وطبقة الخرسانة العادية، وعرض القدمات، بالإضافة إلى مراجعة اختبارات ضبط الجوده بالملفات للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة لأصول الصناعة وما ورد بعقود العمليات، للتأكد من الإلتزام بجودة تنفيذ أعمال المشروع القومى.



وأكدت اللجنة، على ضرورة مراعاة اقصى درجات ضبط الجودة، وإجراء كافة الاختبارات اثناء وبعد التنفيذ، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية واصول الصناعة، ومراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ الأعمال الجارية،تحت إشراف المهندس ياسر عبد الرحيم رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بأسيوط.



من جهته أكد رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى، على الإلتزام التام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة، والتأكيد على إجراء إختبارات حقلية للتأكد من جودة المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.



كما أشار رئيس الإدارة المركزية لـ"الدستور"، إلى إصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة خلال الفترة المقبلة ضمن أعمال المرحلة الاولى للمشروع، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والمهندس شحتة ابراهيم رئيس مصلحة الري، بتشكيل لجنة من المختصين بالادارات المركزية للمرور الدوري على عمليات التأهيل.

