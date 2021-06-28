بينهم سيدة.. تسليم جثامين 9 أشخاص لذويهم بعد إعدامهم

تسلمت أسر 9 محكوم عليه بالإعدامهم، اليوم الإثنين، جثماينهم، وذلك بعد أن جرى تنفيذ الحكم فيهم أمس الأحد، في سجن الاستئناف بالقاهرة.

وجرى تستليم ذويهم الجثث من ثلاجات حفظ الموتى بمشرحه زينهم، عقب إخطارهم من مصلحة السجون بموعد تنفيذ حكم الإعدام.

ونفذ مسئولوا سجن الاستئناف بالقاهرة أمس الأحد، عقوبة الإعدام في 9 محكوم عليهم من بينهم سيدة، داخل غرفة الإعدام في سجن استئناف القاهرة لإدانتهم في قضايا جنائية «قتل مقترن بالسرقة»، وهم كل من صفاء أيوب ميخائيل، بدائرة قسم شرطة بنها، أيمن زكريا عبد الرحمن، بدائرة قسم شرطة بنها، رجب محمد هاشم الزواوي، بدائرة قسم شرطة منشية ناصر خالد محمد علي، مركز شرطة طوخ، ومصطفي رياض الشافعي، شبين القناطر، محمود شريف رجب محمد حسين، شبين القناطر، وحمادة جمال مغاوري، دائرة قسم شرطة عين شمس، ورامي جمال قسم عين شمس، محمد خيري محمد يوسف، دائرة قسم شرطة بنها.

ونفذت أحكام الإعدام بحق السجناء الـ 9 أمس بعد استنفاذهم جميع درجات التقاضي حتى أصبحت الأحكام نهائيه وواجبة النفاذ وصادرة من ثلاث محاكم مصرية "الجنايات، الاستئناف، النقض، ونفذت الأحكام في الساعة السابعة صباح أمس داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور كل من وكيل النائب العام وقيادات سجن استئناف القاهرة وطبيب شرعي وأحد المشايخ ورجل دين مسيحي، وبعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة جرى استخراج تصاريح دفن لهم من مكتب صحة الدرب الأحمر، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة زينهم وإخطار ذويهم لتسلمهم لدفنه وأكدت مصادر أنه في حالة رفض ذوي المحكوم بإعدامهم من تسلم الجثمان تجري مراسم الدفن على نفقة الدولة

وبحسب مصادر بمشرحة زينهم، توجه ذوي المتوفين الى المشرحة وتمت عملية التغسيل داخل مشرحة زينهم عدا جثة المرأة الوحيدة المنفذ فيها حكم الإعدام جرى تسليمها لذويها.