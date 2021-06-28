لجنة «اختيار القيادات» بجامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها، اليوم، لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهي التجديد لوظائف أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية ، مدير عام شؤون التعليم ، أمين كلية الحقوق بالإضافة إلى التعيين فى وظيفة مدير عام المكتبات.

- الاستماع لمقترحات وأفكار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية



واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها ، وسرعة إنجاز الأعمال ، والقدرة علي اتخاذ القرارات وحل المشكلات.



وأكد " الجيزاوى " أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة، التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة، وشارك في عضوية اللجنة كل من الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ، والدكتور أشرف شمس الدين الأستاذ بكلية الحقوق ببنها.



كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج ، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج ، والدكتور هانى محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة عضوا من الخارج.