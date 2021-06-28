«عربية النواب»: «قمة بغداد» ترسيخ لمرحلة جديدة في علاقاتنا مع العراق والأردن

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العراق بأنها تاريخية لأنها تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، وهو ما يعكس قوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومة وشعبا، مشيداً بجميع القضايا التى استعرضها الرئيس السيسى فى كلمته أمام القمة الثلاثية "المصرية - العراقية - الأردنية".

وتوقع أباظة في بيان أن تكون لهذه الزيارة آثارها الايجابية والكبيرة على دعم العلاقات بين مصر والعراق والأردن في مختلف المجالات إضافة إلى الترسيخ لمرحلة جديدة ومهمة فى العلاقات بين مصر والعراق والأردن ودعم القمة لجميع القضايا التى تهم الأمة العربية.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تؤكد حرص مصر الدائم لدعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة بين الدول الثلاث وجميع الدول العربية خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من القمة الثلاثية بطرح ومناقشة العديد من الملفات الهامة والتي تهم الرأي العام وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة ومكافحة الإرهاب وغيرها من الملفات المهمة.

وأشاد بالقمة الثلاثية بوصفها تجسيد لقوة العلاقات بين مصر والعراق والأردن، والتي تأتي استكمالا لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، مؤكدا أن القمة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين القاهرة وبغداد وعمان.

وأكد أهمية القضايا التى تناولها الرئيس السيسي فى كلمته أمام هذه القمة خاصة تأكيده على التزام مصر بالتعاون الثلاثي بين الدول المشاركة الأمر الذي يشكل هدفا مشتركا للجميع ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، لاسيما في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية.