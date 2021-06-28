تراجع شركات السفر والبنوك.. متاعب التضخم تحجم ارتفاع أسهم أوروبا

ظلت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، دون أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ استمر قلق المستثمرين من أن تؤدي قفزة في التضخم إلى تقليص مفاجئ للتيسير الفائق للسياسة النقدية عالميا، في حين هوت أسهم شركات السفر إثر ارتفاع حالات فيروس كورونا في أنحاء آسيا.



ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش، وكانت الأسهم المرتبطة بالسفر لشركات توي وريان إير هولدنجز، وآي.إيه.جي من أكبر الخاسرين.



و انخفض المؤشر القياسي الأوروبي ستوكس 600 عن أعلى مستوياته على الإطلاق قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع، إذ تسبب موقف مائل للتشديد على نحو مفاجئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اضطراب أسواق الأسهم العالمية، وعلى الرغم من تعافي المؤشر ليسجل مكاسب 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي، فإنه لم يتمكن حتى الآن من تجاوز أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق الذي بلغه في 16 يونيو .



وتراجعت أسهم البنوك والشركات الصناعية والتعدين بما بين بين 0.3 بالمئة و0.5 بالمئة بعد أن قادت المكاسب الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد الشركات، تراجع سهم مجموعة بربري 5.1 بالمئة إلى قاع ستوكس 600، بعد أن أعلنت استقالة الرئيس التنفيذي ماركو جوبيتي، في غضون ذلك، قفز سهم مجموعة سالفاتور فيراجامو الإيطالية للسلع الفاخرة 2.9 بالمئة ، بعد أن قالت إنها عينت جوبيتي رئيسا تنفيذيا جديدا لها.



وبعد أن سجل أسوأ أسبوع له في أربعة أشهر، تلقى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دعما من تعليقات مشجعة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن النمو الاقتصادي.



ومن بين القطاعات الأوروبية الرابحة، صعدت أسهم شركات النفط والغاز 0.9 بالمئ، مع تعافي أسعار النفط من خسائرها التي منيت بها مؤخرا في حين جاء القطاع العقاري بين أكبر الرابحين.

