منعاً لانتشار الأمراض.. تكثيف حملات النظافة والتجميل بمدينة سيوة

قال العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، أنه تم صباح اليوم الأحد، تكثيف حملات النظافة والتجميل وذلك في مناطق “ مدخل المدينة، ابوصحرا، ميدان المسجد الكبير، السوق ”.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة، أن أعمال النظافة والتجميل تتم يومياً وعلى مدار الأسبوع وذلك حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة ومنعاً لانتشار الأمراض والأوبئة، مشيرا إلىأن ذلك جاء استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في أعمال النظافة، ورفع القمامة بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.

- حملة لإزالة الإشغالات في مرسى مطروح



وكان رضا جاب الله ، رئيس مدينة مرسي مطروح، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بشارع إسكندرية وكورنيش المدينة وسوق ليبيا بمشاركة إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق .



و أوضح رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه تم التحفظ علي اشغالات طريق للباعة الجائلين وسيارات ثابتة ومتحركة بشارع إسكندرية، بالاضافة الي قيام الحملة المكبرة بتحرير مخالفات للمحال التجارية المتجاوزة التي تشغل الارصفة، وأنه سيتم تطبيق أقصى غرامة اذا تكررت المخالفة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .



وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح ، على استمرار الحملات اليومية المكبرة علي مدار الساعة لفرض الانضباط بكورنيش المدينة، وإزالة كل ما يعيق حركة سير المواطنين علي طول الكورنيش .



وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح وأصحاب المحال التجارية والمستفيدين من موسم الصيف، بالحفاظ على النظافة العامة ومنع تواجد الإشغالات، والالتزام بالتعليمات لتكون مرسي مطروح في ابهي صورها خلال استقبالها مصطافي وزائري ومحبي المدينة في الموسم السياحي.

- رفع 75 ألف طن قمامة خلال 5 أشهر

وأشار الي رفع معدلات النظافة العامة بالشوارع والميادين العامة حيث تم رفع أكثر من 75 الف طن قمامة بالأحياء الـ 6 بنطاق المدينة والمركز والعزب خلال 5 أشهر، من خلال جهاز النظافة بمعدات وسيارات مجلس المدينة مؤكدا بانه يتم يوميا رفع أكثر من 480 طن قمامة علي مدار ال 24 ساعة .



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