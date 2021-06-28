الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

الثانوية العامة

تفاصيل امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2021

طلاب
طلاب

انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي لعام 2020-2021، اليوم، من جميع الامتحانات التجريبية، وذلك بعد أن اتاحت الوزارة امتحانًا تجريبيًا لمادة اللغة العربية لجميع الشعب.

وقال الطالب عمار نصر، طالب بالصف الثالث الثانوي العام، أن امتحان اللغة العربية التجريبى جاء كالأتى:

عدد الأسئلة 60 نقطة 

فرع القراءة: قطعتان (القطعة الأولى 7 نقاط، القطعة الثانية 7 أسئلة).

فرع النصوص: نصان (النص الأول شعري 8 نقاط، النص الثاني نثري 9 أسئلة).

فرع الأدب: 6 أسئلة (استنتاجية).

فرع النحو: 16 سؤالاً.

فرع التعبير: 8 أسئلة. 

فرع القصة: سؤال واحد.

وأكد الطالب أن جميع الأسئلة سهلة ومباشرة وفي مستوي الطالب المتوسط، وشدد على أنها لم تخرج عن ما يتم تدريسه طوال العام، وتابع نأمل أن يكون امتحان آخر العام بهذا الشكل.

وقال الطالب احمد حسن إن الامتحان سهل جداً وبه أسئلة من داخل الكتاب المدرسي.

ويهدف الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، إلى التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك الحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة، كما يعقد على جهاز التابلت وستكون الإجابة بنظام البابل شيت.

كما يهدف الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، بالإضافة إلى كيفية استخدام البابل شيت وتدريب الطلاب عليه، قبل تطبيقه في الامتحان الفاينل يوم 10 يوليو المقبل.

كما يعطى الاختبار الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

ويستطيع طلاب الصف الثالث الثانوى الحصول على نماذج الامتحانات التجريبية للتدريب عليها من خلال الدخول على الرابط https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/.

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وائل لطفي

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