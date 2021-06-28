الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حرارة الجو تحرق حظيرة ماشية في دمياط

حريق
حريق

نشب حريق ضخم في حظيرة ماشية بقرية السلام التابعة لمركز الزرقا بدمياط بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث التهمت النيران حظيرة ماشية بقرية السلام ملك لرجل وزوج ابنته من قرية الباز التابعة لمركز الزرقا بدمياط.

وسارع الأهالي لمحاولة إطفاء الحريق قبل وصول قوات الحماية المدنية وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ولكن التهمت النيرات محتويات الحظيرة.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر والتى لم تسفر عن وجود مصابين.

حريق الزرقا دمياط محافظة دمياط حظيرة ماشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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