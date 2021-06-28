الإثنين 28 يونيو 2021
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مصر

«إيراد النهر»: إدارة ديناميكية للمنظومة المائية للتعامل مع سيناريوهات الفيضان

اللجنة الدائمة لتنظيم
اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعا لها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائيه خلال فترة أقصى الاحتياجات، والتي تتزامن مع بداية العام المائي القادم ، بهدف تلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين. 

وأشار الدكتور عبد العاطى في بيان اليوم، إلى أن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وشدد الدكتور عبد العاطى، على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ. 

كما أكد وزير الموارد المائية والرى، على ضرورة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

يأتى ذلك فى إطار خطة توزيع المياه وتحديد كمياتها من خلال أعمال الموازنات المتعددة بداية من السد العالي حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال شبكة المجارى المائية بطول  55 ألف كم موزعة على الوجهين البحري والقبلي، وذلك طبقا للحصة المائية المتاحة بالشكل الأمثل. 

الرى وزير الموارد المائية القيادات التنفيذية كميات المياة الترع والمصارف الدكتور محمد عبد العاطي احتياجات

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