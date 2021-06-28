المكسيك: اعتقال 8 للاشتباه في تورطهم في هجمات مسلحة في رينوسا

أعلن مسئولون في المكسيك اعتقال 8 أشخاص للاشتباه في تورطهم في هجمات مسلحة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر وأسفرت عن مقتل 19 شخصا في مدينة "رينوسا" الحدودية شمال البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، أنه باعتقال هؤلاء الأشخاص ترتفع حصيلة المعتقلين على خلفية هجمات 19 يونيو الجاري التي أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين و15 مدنيا إلى 13 مشتبها به.

بدورهم، قال مسئولون إن الاعتقالات جاءت خلال سلسلة من المداهمات التي شنتها شرطة ولاية "تاماوليباس" في منطقة "ريو برافو" ،المجاورة لمدينة "رينوسا" والتي تسيطر عليها أحد الفصائل التابعة لعصابة "جلف" الإجرامية والتي تطلق على نفسها اسم "سكوربيونز".

وقالت السلطات إنه تم مصادرة ثماني عربات و16 قطعة سلاح وأكثر من 3900 طلقة من عيارات مختلفة، بالإضافة إلى ذخائر حية وسترات واقية من الرصاص وقنبلتين يدويتين.

ويأتي الإعلان عن هذه الاعتقالات بعد مرور يوم واحد على مسيرة قام بها مواطنون وجماعات مدنية وأقارب أشخاص اختفوا على يد عصابات الجريمة المنظمة لمطالبة السلطات بالتصدي لموجة العنف في مدينة "رينوسا" الحدودية.

وكان مكتب المدعي العام في ولاية "تاماوليباس" قد أعلن في وقت سابق أن هجمات 19 يونيو نفذها عناصر من فصيل "سكوربيونز" وفصيل آخر في عصابة "جلف" يعرف باسم "سايكلونز".

وقال المدعون إن الفصيلين يسعيان إلى ترويع السكان كجزء من حملتهم للسيطرة على مدينة "رينوسا" من فصيل آخر تابع للعصابة الإجرامية ويطلق على نفسه اسم "ميتروز".



وفي سياق آخر.. أفادت وسائل إعلام مكسيكية نقلا عن مصادر حكومية بأن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا في اشتباكات بين عصابات المخدرات في ولاية زاكاتيكاس بوسط البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشارت المصادر إلى أن الاشتباكات بين مسلحي عصابتي المخدرات "خاليسكو الجيل الجديد" و"سينالوا" وقعت في مدينة سان خوان كابيسترانو، واستمرت منذ عصر الخميس حتى صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وعثر عناصر الجيش والنيابة العامة المكسيكية في موقع الاشتباكات على 35 جثة وسيارتي "بيك أب" محروقتين.