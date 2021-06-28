رغم الخلافات.. النفط قرب ذروة 2018 قبل اجتماع «أوبك+»

لامست أسعار النفط مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ أكتوبر 2018 ثم نزلت عنها، وذلك في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على اجتماع أوبك الأسبوع الجاري، فيما تستمر الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، مؤجلة زيادة الصادرات النفطية الإيرانية.



وتراجع خام برنت تسليم أغسطس سنتا واحدا إلى 76.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 74.09دولار للبرميل بزيادة أربع سنتات.



وتعيد مجموعة أوبك+ 2.1 مليون برميل من الخام للسوق بداية من مايو وحتى نهاية يوليو ضمن خطة للخفض التدريجي لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي بدأت العام الماضي.



وتجتمع أوبك+ في الأول من يوليو، وقد تقلص تخفيضات الإنتاج أكثر في أغسطس مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب، وتتوقع “أيه.ان.زد” و"آي.ان.جي" أن ترفع أوبك+ الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا في أغسطس وهو الأمر الذي من المرجح أن يدعم ارتفاع أسعار.



وذكرت “آي.ان.جي” في مذكرة "أي كمية أقل من ذلك من المرجح أن تكون كافية لنرى متعاملين يدفعون السوق للصعود على المدى القصير".

وفي سياق متصل، كشف تقرير صادر عن فاروس للأبحاث عن أسعار السلع الأولية عالميًا عن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1% على أساس أسبوعي.

وسجلت أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري ارتفاعًا كبيرًا بعد توقف مباحثات إنهاء العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على النفط الخام الإيراني، بالتزامن مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في شهرين، وذلك بعد أن وصل لأعلى مستوياته فيما يزيد على عامين.

وتتداول عقود برنت الآجلة عند 75.07 دولار للبرميل، بينما وصل سعر عقود "WTI" إلى 73.56 دولار للبرميل.

فيما ارتفع مؤشر أسعار اليوريا "البحر الأسود" بنسبة 8% على أساس أسبوعي، ليصل سعر الطن إلى 420 دولارًا، بينما بلغ متوسط السعر منذ بداية العام 328 دولارًا للطن، وارتفع مؤشر أسعار اليوريا في مصر 0.4% على أساس أسبوعي إلى 415 دولارًا للطن، وبلغ متوسط السعر منذ العام 372 دولارًا للطن.